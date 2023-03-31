Снегопад в Ростовской области задержал четыре поезда в Крым

Четыре поезда, следующих в Крым и Севастополь из Москвы и Санкт-Петербурга, а также в обратном направлении, задержаны из-за снегопада в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба оператора «ГрандСервисэкспресс».

Объявлено о задержке поезда №8, следующего из Санкт-Петербурга в Севастополь (задержка 4 часа 36 минут), состава №165 «Симферополь — Москва» (3 часа 27 минут), №173 «Евпатория — Москва» (1 час 5 минут) и №174 «Москва — Евпатория» (3 часа 59 минут).

«Обращаем внимание, что прогнозировать время прибытия поездов на промежуточные станции очень сложно, поэтому рекомендуем прибывать на вокзал в соответствии с временем, указанным в билетах»,— говорится в сообщении.

По данным оператора, задержки возможны по другим направлениям. В случае необходимости пассажиры смогут сдать билеты без удержания сборов в кассе станции посадки.

Анастасия Донскова

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