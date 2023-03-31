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В Адыгее сгорел мебельный цех

Минувшей ночью в Адыгее сгорел цех по производству мебели в хуторе Садовом. Об этом сообщает ГУ МЧС республики.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру 31 марта в 01:19. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился на площади 250 кв. м.

«На момент прибытия наблюдалось открытое горение отдельно стоящего здания, практически на всей площади»,— говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Анастасия Донскова

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