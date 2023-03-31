Проблемный ЖК «Краснодар Сити» ввели в эксплуатацию

31 марта городской департамент архитектуры и градостроительства выдал проблемному жилому комплексу «Краснодар Сити» разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

ЖК расположен на улице Шоссе Нефтяников, 18. Он состоит из двух литеров, достройку которых ожидали сотни дольщиков. В ближайшее время им начнут выдавать ключи.

«С 2016 года строили этот жилой комплекс. Три года назад работы остановились. Для возобновления строительства был найден новый инвестор, который завершил строительство и ввел в эксплуатацию два литера»,— отметил директор департамента строительства Иван Горобец.

В 2022 году в Краснодаре было 130 проблемных домов. Сейчас их количество сократилось до 46. Из них 30 планируют достроить за счет средств Фонда развития территорий, 14 — за счет средств инвестора, по двум ведутся разбирательства.

На квартиры ЖК «Краснодар Сити» было заключено 247 договоров долевого участия. Комплекс должны были сдать в эксплуатацию в феврале 2020 года. Позже завершить его строительство планировали в 2022 году.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram