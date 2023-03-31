В Сочи золотую звезду Героя России передали семье погибшего в СВО Алмаза Сафина

В Сочи золотую звезду Героя России передали семье погибшего на Украине старшины Алмаза Сафина. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал главы Башкортостана Радия Хабирова Фото: портал главы Башкортостана Радия Хабирова

«Алмазу Сафину звание Героя России присвоено посмертно. Отныне его имя навсегда будет связано с нашим городом. Окажем всю необходимую помощь и поддержку его семье, которая проживает в Сочи»,— отметил глава города Алексей Копайгородский.

Алмаз Сафин родился в селе Раевский в Башкирии. Отправился в зону СВО 30 сентября прошлого года. Являлся разведчиком-оператором в роте 237-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.37-летний старшина командовал десантным взводом на Краснолиманском направлении. Находясь на позиции старшина первым заметил выдвижение вражеских сил. Дал команду открыть огонь и доложил об обстановке командованию. В ходе столкновения Алмаз Сафин получил тяжелое ранение осколком, но не прекратил вести прицельный огонь. Несмотря на численное превосходство противника, десантники сохранили свои позиции и нападавшие ретировались.

Анастасия Донскова

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