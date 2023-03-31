В Краснодаре для голосования по благоустройству выбрали шесть зеленых зон

В Краснодаре для рейтингового голосования по благоустройству выбрали шесть зеленых зон. Тот бульвар или сквер, который наберет больше всего голосов, могут благоустроить в 2024 году, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

В голосовании будут участвовать сквер Самойленко на улице Постовой и территория по ул. Зиповской, 4/4 в Центральном внутригородском округе, сквер памяти Героев-танкистов в поселке Колосистом, бульвар Россинского в поселке Краснодарском, а также скверы Гатова и Чепеги.

Выбранную территорию обновят по проекту «Формирование комфортной городской среды», входящему в нацпроект «Жилье и городская среда». Голосование будет проходить на портале «Госуслуги» с 15 апреля по 31 мая.

На сайте мэрии в специальном разделе разместят всю информацию о рейтинговом голосовании. В том числе там опубликуют эскизы парков, бульваров и скверов, претендующих на благоустройство, а также инструкцию для участников голосования.

Татьяна Ручкина

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