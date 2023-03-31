Садоводы Кубани рассказали, как весенние заморозки отразятся на урожае яблок и персиков

В Краснодарском крае из-за заморозков могли пострадать плодовые деревья, которые успели зацвести там, где температура воздуха опускалась ниже минус 2 градусов и держалась несколько часов, рассказал «Ъ-Кубань» генеральный директор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков.

Но ничего критичного, по мнению господина Щербакова, не произошло. Пока в крае начали цвести только три культуры: абрикос, алыча и местами — персик. Однако абрикосы в Краснодарском крае не культивируют. А персик и алыча есть в хозяйствах. Для данных культур возвратные заморозки — это проблема. Но она не является критической.

В крае все равно ожидаются высокие урожаи плодовых культур. «Ежегодно мы высаживаем молодые саженцы, поэтому урожаи будут однозначно расти,— рассказал Николай Шербаков «Ъ-Кубань».— Главное, чтобы не было форс-мажоров в виде возвратных заморозков. Весна в этом году началась на неделю раньше, и плодовые деревья развиваются с опережением. Если бы не похолодание, то уже зацвели бы отдельные сорта яблонь».

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае 29 марта резко понизилась температура, а на Черноморском побережье неожиданно пошел снег. Осадки срывались в пригороде Анапы — селе Варваровка.

В гидрометцентре края ожидают ночью и утром 31 марта и 1 апреля понижение температуры до -6 градусов. Но уже днем 1 апреля температура воздуха на Кубани вырастет до 12 градусов тепла.

Андрей Пугачев

Читайте нас в Telegram