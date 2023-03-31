В Феодосии главу управления капстроя, подозреваемую в махинациях, отправили под домашний арест

Начальника управления капитального строительства администрации Феодосии, подозреваемую в злоупотреблении должностными полномочиями, отправили под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Как считает следствие, управление капитального строительства мэрии Феодосии заключило муниципальный контракт на строительство станции для приема коммунальных отходов на территории поселка Приморский. Начальница управления знала, что компания «Климат-Сервис» полностью не завершила работы, однако подписала акты выполненных работ. На основании этих документов подрядчику перечислили 54 млн руб. Позднее женщина подписала еще один акт, по которому он получил 16 млн руб.

Женщина была задержана. Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Суд удовлетворил ходатайство о заключении ее под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

Татьяна Ручкина

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