Кубанский производитель «любимого мороженого Путина» уступил лидерство в РФ по объемам производства

ГК «Ренна», которая занимается выпуском мороженого «Коровка из Кореновки», опустилась в рейтинге производителей этой продукции на второе место. Она уступила лидерство ГК «Айсберри» в рейтинге крупнейших производителей мороженого, составленном агентствами Milknews и Streda Consulting.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

За прошлый год ГК «Ренна» сократила выпуск мороженого на 7%, с 50,4 тыс. до 46,7 тыс. тонн. Компанию опередила ГК «Айсберри», которая за год увеличила выпуск продукции на 19,6%, с 44 до 52,6 тыс. тонн. На третьем месте оказался Unilever («Инмарко»), у которого производство снизилось на 13,3%, с 45 до 39 тыс. тонн.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Ренна-Холдинг» зарегистрировано в Москве в 2002 году. Гендиректором является Андрей Лабуть. В 2021 году чистая прибыль компании составила 110 млн руб., выручка — 516,5 млн руб.

В холдинг входят расположенные в Кореновске ООО «Фабрика настоящего мороженого» и ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» (КМКК), гендиректором которых является Игорь Московцев. В 2021 году выручка «Фабрики настоящего мороженого» составила 10,8 млрд руб., чистая прибыль — 783,8 млн руб. КМКК закончил 2021 год с убытком в 327,5 млн руб., выручка составила 18,3 млрд руб.

«Коровка из Кореновки» считается любимым мороженым президента РФ Владимира Путина. Во время авиасалона «МАКС» глава государства регулярно покупает его и угощает сопровождающих его министров, а также иностранных делегатов. В 2022 году производитель мороженого впервые за 10 лет обошел Unilever по объему выпуска.

Татьяна Ручкина

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