США не планируют высылать дипломатов РФ в ответ на арест журналиста WSJ

Президент США Джо Байден призвал российские власти немедленно освободить арестованного журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, которого подозревают в шпионаже. При этом господин Байден дал понять, что в ответ на арест сотрудника WSJ власти Соединенных Штатов не станут высылать из страны российских дипломатов и журналистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst, Reuters Фото: Jonathan Ernst, Reuters

«Отпустите его»,— сказал президент США в ходе общения с представителя СМИ (цитата по Reuters).

Он также отреагировал на вышедшую в WSJ колонку о деле Эвана Гершковича, авторы которой предлагают Белому дому рассмотреть вопрос о высылке из США находящихся в стране российских дипломатов и журналистов. Господин Байден подчеркнул, что у американских властей «на данный момент таких планов нет».

Эван Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), Лефортовский районный суд Москвы арестовал Эвана Гершковича на два месяца. Спецслужба утверждает, что журналист «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну».

В Кремле заявили, что журналист «был взят с поличным», однако других подробностей не привели, уточнив, что информация о деле Эвана Гершковича «носит закрытый характер». WSJ обвинения в отношении своего сотрудника считает необоснованными. Эван Гершкович стал первым с 1986 года американским журналистом, задержанным в России по обвинению в шпионаже.

Подробнее о деле Эвана Гершковича читайте в материале «Ъ» «От ЧВК до УК».

Александр Кислов