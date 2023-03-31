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Коммерсантъ FM
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Газета WSJ опубликовала колонку с ожиданием высылки посла и российских журналистов из США

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) посвятила одну из опубликованных сегодня, 31 марта, редакционных колонок аресту в России своего журналиста Эвана Гершковича. В конце заметки автор выражает надежду, что власти США вышлют из страны посла РФ и всех российских журналистов.

«Администрации президента США Джо Байдена придется рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации. Высылка посла России в Соединенных Штатах, а также всех работающих здесь российских журналистов — это минимум, на который можно рассчитывать»,— говорится в материале WSJ.

Арест Эвана Гершковича, говорится в колонке, показывает «снижение способности США сдерживать нападения на своих граждан». При этом обязанностью американских властей, пишет автор, является защита граждан, в то время как «слишком многие правительства сегодня считают, что могут безнаказанно арестовывать и сажать американцев в тюрьму».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе пресс-колла прокомментировал колонку WSJ. Он сказал, что для высылки российского посла и журналистов из Соединенных Штатов нет никаких оснований.

Журналист WSJ Эван Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. 31 марта Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца по делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ). По данным ФСБ, журналист собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну.

В день ареста редакция WSJ отвергла подозрения в шпионаже в отношении своего журналиста. Сегодня днем президент США Джо Байден призвал отпустить Эвана Гершковича, но в то же время сказал, что не будет высылать из страны российского посла и журналистов.

Подробности о деле Эвана Гершковича читайте в материале «Ъ» «От ЧВК до УК».

Александр Кислов

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