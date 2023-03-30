«Яхрома» навострила лыжи на землю

Компания, управляющая подмосковным горнолыжным комплексом «Яхрома», может выкупить более 45 га, принадлежавшие под Красногорском экс-владельцам Промсвязьбанка братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым. Инвестиции на создание базы отдыха в этом месте могут превысить 2 млрд руб. Однако участники рынка сомневаются, что такой проект окажется выгоднее застройки территории коттеджами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

ООО «Крона» может выкупить 45,4 га рядом с Нахабино в Красногорском районе Подмосковья за 533,3 млн руб. Это следует из протокола торгов, опубликованного в федеральном реестре банкротств, в рамках реализации имущества «Партнер-Капитал», ранее подконтрольного структурам девелоперской компании ПСН Дмитрия и Алексея Ананьевых (также владели Промсвязьбанком). Телефон конкурсного управляющего «Партнер-Капитал» был недоступен для звонков. Контактные данные «Кроны» в материалах торгов и ЕГРЮЛ не указаны.

По данным Kartoteka.ru, единственным владельцем ООО «Крона» выступает Мариета Аракелян. Она также является учредителем ООО «Яхромапарк» — оператора спортивно-развлекательного парка «Яхрома» в подмосковном Дмитрове. В «Яхроме» затруднились оперативно ответить на вопросы “Ъ” о планах по новому проекту.

Парк «Яхрома» был запущен в 2002 году, реализацией проекта занималась группа «Конкор», которую тогда на рынке связывали с Владимиром Кононовым (сейчас он депутат Госдумы). Сейчас в «Яхроме» четыре горнолыжных склона, два небольших отеля на 73 номера, коттеджи для краткосрочной аренды. Собеседник “Ъ” на гостиничном рынке утверждает, что структуры «Конкора» контролируют «Яхрому» и сейчас. Связаться с самой компанией оперативно не удалось.

Земля у Нахабино — не первый участок в Красногорском районе, который реализуется в рамках конкурсного производства «Партнер-Капитал». Ранее 93 га, находящихся на балансе этой компании и ООО «Промресурс», приобрело ООО «Б-групп» за 1,34 млрд руб. Все эти земли находятся в залоге у Промсвязьбанка, следует из материалов торгов. Согласно данным публичной кадастровой карты, участок у Нахабино сейчас относится к промышленным землям, которые можно использовать для нужд обороны. Смена вида разрешенного использования в этом случае может оказаться затратной и технически сложной, предупреждает управляющий партнер группы «Мета» Максим Лещев.

Хотя саму локацию эксперт называет крайне удачной за счет близости к Москве, хорошей транспортной доступности, соседства с престижными поселками. Земля сейчас занята лесом и технически пригодна для строительства, замечает он. Господин Лещев не считает, что при застройке участка индивидуальными домами собственник сможет выручить за него около 4 млрд руб.

Масштабирование концепции парка «Яхрома» на новую территорию, по мнению управляющего партнера Ivashkevich Hospitality Станислава Ивашкевича, несет некоторые риски. Основным из них эксперт называет короткий сезон: «Снежное покрытие может держаться лишь с января до середины февраля».

Подобный проект, по его мнению, в любом случае должен предусматривать строительство загородного отеля примерно на 200 номеров и создание инфраструктуры для летнего отдыха. Инвестиции в строительство при этом составят от 2 млрд руб., считает господин Ивашкевич. Исходя из наличия рисков и сравнительно больших вложений, эксперт не исключает, что инвестор предусмотрит в проекте наличие жилья для продажи, например, загородных домов.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин указывает, что загородные отели и базы отдыха в окрестностях Москвы на фоне ограничений на выезд за рубеж и ограниченной работы южных аэропортов пользуются повышенным спросом. Отели в Подмосковье, по его словам, последний год стабильно входят в число наиболее востребованных для бронирования. Но все же эксперт сомневается, что создание подобного проекта будет более выгодным, чем продажа земли под застройку. По его словам, у всех загородных отелей сейчас стабильно высокая загрузка только в выходные и праздничные дни, но сложности с заполняемостью в будни.

Александра Мерцалова