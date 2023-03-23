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Коммерсантъ FM
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Китай стал соавтором резолюции России о расследовании диверсии на «Северных потоках»

Соавтором российской резолюции о расследовании по «Северным потокам» стал Китай. Голосование по резолюции в Совете безопасности ООН пройдет 27 марта, сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram.

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Фото: Danish Defence Command / Reuters

По словам господина Полянского, среди соавторов резолюции могут появиться и другие страны. «Мы добросовестно в течение месяца провели экспертную работу над текстом, убрали все противоречивые моменты для конструктивно настроенных партнеров»,— отметил заместитель постпреда. Он также заявил, что представители западных стран «демонстративно не включались» в работу по составлению резолюции.

18 февраля постоянное представительство России при ООН распространило в Совете Безопасности проект резолюции о проведении «независимого международного расследования» подрыва «Северных потоков». Москва предложила проводить его под эгидой генсека ООН.

22 февраля прошло заседание Совбеза ООН по теме подрыва «Северных потоков». Замгенсека ООН Розмари Дикарло в ходе заседания заявила, что организация не может проверить утверждения насчет диверсий, и призвала стороны отказаться от спекуляций и необоснованных обвинений. Генсек ООН Антониу Гутерриш сказал, что будет выполнять любой мандат, предоставленный Совбезом, в том числе в случае принятия резолюции России.

14 марта господин Полянский сообщил, что Россия распространила в организации копию переписки с Данией, Швецией и Германией о расследовании подрыва газопроводов «Северный поток».

Эрдни Кагалтынов

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