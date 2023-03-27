Президент Словакии предупредила о снижении поддержки Украины в ее стране

Поддержка Украины в Словакии «иссякает материально и морально», заявила словацкий президент Зузана Чапутова. Она считает, что нужно постоянно разъяснять людям важность помощи Украине «не только в связи с защитой ценностей, но и для безопасности и экономических интересов Словакии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зузана Чапутова

Фото: Jaroslav Novak / TASR / AP Зузана Чапутова

Фото: Jaroslav Novak / TASR / AP

По словам госпожи Чапутовой, военная помощь Словакии «не является неисчерпаемой». «Если мы не будем инвестировать в оборону, мы не сможем двигаться вперед, даже в своей собственной обороне. Поддержка Украины со стороны государства также иссякает, наверное, в Словакии больше всего (по сравнению с другими странами Европы.— "Ъ")»,— сказала она (цитата по агентству CTK).

Как уточнила Зузана Чапутова, большинство словаков по-прежнему готовы принимать беженцев из Украины, но многие из них при этом считает, что с приездом беженцев их жизнь ухудшилась. «Дезинформация и неверное толкование (происходящего на Украине.— "Ъ") используются для снижения общественной поддержки шагов, которые мы предпринимаем как страна. Это также увеличивает разрыв между решениями, которые мы принимаем как государство, и отношением наших граждан»,— добавила президент Словакии.

18 марта Словакия подписала с Украиной соглашение о передаче 13 истребителей МиГ-29 и двух зенитных комплексов противовоздушной обороны «Куб». Взамен США намерены направить Словакии 12 вертолетов Viper. Россия обвинила Словакию в нарушении правил реэкспорта. Готовность отправить Киеву истребители МиГ-29 также выражала Польша.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер