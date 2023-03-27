Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Президент Словакии предупредила о снижении поддержки Украины в ее стране

Поддержка Украины в Словакии «иссякает материально и морально», заявила словацкий президент Зузана Чапутова. Она считает, что нужно постоянно разъяснять людям важность помощи Украине «не только в связи с защитой ценностей, но и для безопасности и экономических интересов Словакии».

Зузана Чапутова

Зузана Чапутова

Фото: Jaroslav Novak / TASR / AP

Зузана Чапутова

Фото: Jaroslav Novak / TASR / AP

По словам госпожи Чапутовой, военная помощь Словакии «не является неисчерпаемой». «Если мы не будем инвестировать в оборону, мы не сможем двигаться вперед, даже в своей собственной обороне. Поддержка Украины со стороны государства также иссякает, наверное, в Словакии больше всего (по сравнению с другими странами Европы.— "Ъ")»,— сказала она (цитата по агентству CTK).

Как уточнила Зузана Чапутова, большинство словаков по-прежнему готовы принимать беженцев из Украины, но многие из них при этом считает, что с приездом беженцев их жизнь ухудшилась. «Дезинформация и неверное толкование (происходящего на Украине.— "Ъ") используются для снижения общественной поддержки шагов, которые мы предпринимаем как страна. Это также увеличивает разрыв между решениями, которые мы принимаем как государство, и отношением наших граждан»,— добавила президент Словакии.

18 марта Словакия подписала с Украиной соглашение о передаче 13 истребителей МиГ-29 и двух зенитных комплексов противовоздушной обороны «Куб». Взамен США намерены направить Словакии 12 вертолетов Viper. Россия обвинила Словакию в нарушении правил реэкспорта. Готовность отправить Киеву истребители МиГ-29 также выражала Польша.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...