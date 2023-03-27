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Коммерсантъ FM
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В Израиле на фоне протестов предварительно одобрена первая часть судебной реформы

Депутаты Кнессета (парламента) Израиля предварительно одобрили первую часть судебной реформы, вызвавшей массовые протесты в стране. При этом документ еще должен пройти финальные чтения, только после этого реформа будет утверждена. Судебная реформа привела к массовым протестам в Израиле, сегодня, 27 марта, местные профсоюзы сообщили о проведении всеобщей забастовки, к которой присоединились сотрудники аэропортов и работники системы здравоохранения.

Фото: knesset.gov.il

Фото: knesset.gov.il

Законопроект об изменении состава комиссии по назначению судей одобрен комитетом Кнессета по конституции, законодательству и правосудию во втором и третьем чтениях, сообщаетcя на сайте Кнессета.

Согласно одобренному проекту закона, правительство Израиля будет иметь автоматическое большинство в комиссии по отбору судей. Документ вступит в силу после того, как его поддержат в ходе сессии Кнессета, на которой будут присутствовать все парламентарии.

Как передает радио Kan, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает возможность приостановки судебной реформы. Об этом он заявил главе правительственной коалиции после совещания с лидерами фракций Кнессета.

Судебную реформу в Израиле господин Нетаньяху запустил после своего возвращения на пост главы правительства страны в декабре 2022 года. Она предполагает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда, а также отмену предоставления Верховному суду отменять решения правительства.

Инициатива вызвала недовольство израильтян и привела к массовым протестам и забастовкам. В крупнейшем аэропорту Израиля имени Бен-Гуриона работники остановили вылеты в знак протеста против судебной реформы, также о всеобщей забастовке объявили работники системы здравоохранения.

Подробнее о ситуации в Израиле читайте в публикации «Ъ» «Премьер Израиля пожертвовал безопасностью».

Александр Кислов

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