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Коммерсантъ FM
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Россия опубликует переписку по расследованию подрыва «Северных потоков»

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал Данию, Германию и Швецию за отказ в доступе к информации по расследованию подрыва «Северных потоков». По его словам, Москва опубликует переписку о расследовании и распространит ее среди членов Совета Безопасности ООН.

«Ведутся расследования в ряде стран — Дании, Швеции и ФРГ. Нас не привлекают к этим расследованиям. Не потому, что мы не хотим, а потому что нас держат в стороне. <...> Чтобы быть транспарентными, мы опубликуем всю эту переписку очень скоро и распространим ее среди членов Совета безопасности»,— сказал господин Полянский YouTube-каналу The Dive.

Господин Полянский прокомментировал массовое появление в западных СМИ материалов о том, что за подрывом может стоять проукраинская группировка, которая не обязательно связана с Киевом. По мнению дипломата, это, скорее всего, «попытка отвлечь внимание от того, что произошло на самом деле».

Как ожидают в постпредстве, голосование по резолюции о международном расследовании диверсий на газопроводах может состояться в конце марта. По словам господина Полянского, «работа экспертов идет не очень хорошо, но мы терпеливы». «Я не удивлюсь, если западные страны попытаются притвориться, что это излишне, что информация ненадежна и так далее. Мы знаем, как они применяют двойные стандарты, когда ситуация складывается не в их пользу»,— добавил он.

Западные СМИ в марте начали публиковать сообщения о возможной причастности проукраинской группы к подрыву газопроводов. О ком именно идет речь, неизвестно. Первой информацию западных разведслужб опубликовала The New York Times. По информации The Times, частным спонсором мог быть гражданин Украины, который не связан с правительством Украины и президентом Владимиром Зеленским. The Telegraph сообщал о возможной причастности известного украинского бизнесмена. Как утверждает The Wall Street Journal, ЦРУ США еще летом 2022 года предупреждало европейские страны о возможной подготовке теракта.

В феврале свое расследование о подрывах газопроводов опубликовал Сеймур Херш. По его информации, к диверсии причастны США. Госдеп называл обвинения смехотворными. Россия после публикации этого журналистского расследования инициировала заседание Совбеза ООН по вопросу диверсии и предложила провести международное расследование под эгидой генсека ООН.

Подробнее о новых данных — в материале «Ъ» «Трубный запах».

Леонид Уварчев

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