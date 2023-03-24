Главные новости Юга России. Коротко

20 марта – 24 марта



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В Шахтах состоялся запуск производства микрофибры стоимостью 1 млрд рублей. Завод «Текстиль Легпром» компании «Авангард» готов выпускать до 1,8 тыс. т микрофибры в год, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Верховный суд РФ направил дело кубанского экс-судьи Юрия Захарчевского в Ростовский облсуд. Дело бывшего судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского, обвиняемого в совершении аварии со смертельным исходом, будет рассмотрено в Ростовском областном суде, сообщил «Ъ-Юг» партнер адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов, представитель семьи погибшего Данила Юханова.

Объем инвестиций в создание курорта «Лагонаки» в Адыгее увеличен до 60 млрд рублей. В планы властей входит строительство 2,5 тыс. гостиничных номеров и создание 2 тыс. новых рабочих мест, сообщается в отчете о работе кабинета министров Адыгеи за 2022 год.

В Ростове открылся «Центр истинных ценностей». Центр является подразделением Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства (РРАПП). Он будет работать на площадке отеля «Гранд Ростов Хаятт Ридженси», сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

ЧВК «Вагнер» разрешено захоранивать погибших на территории Горячего Ключа. Представитель Частной военная компании (ЧВК) «Вагнер» был приглашен к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, где ему сообщили, что никаких препятствий для захоронений в станице Бакинской погибших бойцов впредь не будет. Ранее глава Горячего Ключа в социальных сетях заявил, что жители якобы недовольны созданием крупного захоронения на территории города-курорта.

Южная оперативная таможня пресекла поставку крупной партии «Прегабалина» в посылках из Китая. В двух международных экспресс-курьерских отправлениях из Китая сотрудники Южной оперативной таможни обнаружили 10 кг сильнодействующего вещества, запрещенного к свободной продаже на территории России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Калмыкии прошла интронизация Шаджин-ламы Тендзин Чойдака. Торжественная церемония интронизации нового главы буддистской общины региона Шаджин-ламы геше Тендзин Чойдака (Мутула Овьянова) прошла в минувшее воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба центрального хурула региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы Калмыкии Бату Хасикова Фото: Пресс-служба главы Калмыкии Бату Хасикова

«Мерседес-Бенц РУС» взыскал с защитника прав потребителей необоснованно уплаченный штраф. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил заявление АО «Мерседес-Бенц РУС» и взыскал 3,7 млн руб. с главы «Комитета по защите прав потребителей и предпринимателей» Александра Бережного. Сумма была выплачена компанией раньше в качестве штрафа, но после отмены предыдущего решения суда, дистрибутор потребовал вернуть деньги.

Движение «Черный мост» взяло на себя ответственность за пожар в погрануправлении ФСБ в Ростове. Представители сообщества заявили о своей причастности к пожару, произошедшему 16 марта, в Telegram-канале «РПД “Черный мост” поддержка». Они уточняют, что взрыв и пожар якобы были вызваны лопнувшей лампочкой от фонарика, помещенной в емкость со взрывоопасными веществами.

Начальником управления МВД РФ по Краснодару назначен Олег Казахов. Новый глава территориального управления ранее занимал пост заместителя начальника отдела полиции Краснодара. Олегу Казахову 45 лет, он уроженец Пятигорска, сообщает пресс-служба ГУ МВД Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД Краснодарского края Фото: пресс-служба ГУ МВД Краснодарского края

В Ростове организаторы отменили концерты «Машины времени», ДДТ и «Мумий Тролля». Представители площадки Rostov Roof Live сообщили об отмене концертов ряда групп, в том числе «Машины времени», пишет «Ъ». Ранее под постами губернатора Ростовской области Василия Голубева появились комментарии с просьбой отменить концерты «Машины времени» из-за агента иностранного влияния Андрея Макаревича.

На Ставрополье мобилизованного солдата осудили на 5 лет за самовольный уход из части.Буденновский гарнизонный военный суд Ставропольского края приговорил военнослужащего Даниила Писцова к 5 годам колонии строго режима за самовольное оставление военной части (ст.337 ч.5 УК РФ), сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе суда.

Суд вынес приговор экс-главе волгоградского управления СКР Михаилу Музраеву. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным в теракте — покушении на губернатора Волгоградской области экс-начальника управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области Михаила Музраева. Ему назначено наказание в виде заключения на срок 20 лет.