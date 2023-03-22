Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор по уголовному делу экс-начальника управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области Михаила Музраева и предпринимателя Владимира Зубкова. Они признаны виновными в теракте — покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Музраеву назначено 20 лет колонии, Зубкову — 14 лет колонии. Защита, в ходе процесса заявлявшая о невиновности обвиняемых, намерена обжаловать приговор.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Бывшего главу управления СКР по Волгоградской области Михаила Музраева и владельца волгоградских ресторанов и кафе Владимира Зубкова осудили по делу о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова. Их признали виновными в совершении теракта (ст. 205 УК РФ), отдельно Музраев также признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и незаконном обороте боеприпасов (ст. 222 УК РФ).

Суд назначил Михаилу Музраеву 20, а Владимиру Зубкову 14 лет колонии. Помимо этого, Музраев лишен классного чина, специального звания генерал-лейтенанта юстиции и госнаград.

Зачитав приговор, судья сообщил осужденным, что копию решения им вручат в течение пяти дней. «Будет интересно посмотреть, что вы там написали», — отреагировал Михаил Музраев с улыбкой.

В 2016 году на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова было совершено покушение — ночью 16 ноября трое мужчин подожгли стену деревянного дома чиновника, облив ее предварительно 10 литрами бензина. Однако, так как бревна были обработаны защитными средствами, пламя не разгорелось. Губернатор и его семья не пострадали.

Поджигателями оказались охранники бывшего директора Центрального рынка Волгограда Евгения Ремезова. По версии следствия, предприниматель получил указание организовать поджог губернаторского дома в поселке Латошинка от Михаила Музраева через его доверенного человека Владимира Зубкова.

Как указано в материалах дела, генерал Музраев, занимавший с 1996 года должность заместителя прокурора Волгоградской области, а с 2007 года — руководителя регионального СУ СКР, имел сильное влияние на местную элиту и пользовался этим, преследуя свои теневые экономические интересы.

Следователи считают, что амбициям генерала помешал губернатор Андрей Бочаров, который с 2014 года проводил в области независимую от генерала политику.

Евгений Ремезов и его охранники признали вину и дали показания против Михаила Музраева и Владимира Зубкова. Действия поджигателей были квалифицированы как умышленное повреждение и уничтожение имущества (ст. 167 УК РФ), они получили по шесть с половиной, семь и восемь лет колонии. Евгению Ремезову вменили, как и Михаилу Музраеву и Владимиру Зубкову, совершение теракта (ст. 205 УК РФ). Эта статья предусматривает санкции до 20 лет лишения свободы, но Евгений Ремезов получил пять лет и шесть месяцев.

Защита экс-главы следственного управления настаивала, что Евгений Ремезов и прочие оговорили его, поскольку ранее он «подвергал их уголовному преследованию в установленном законом порядке».

Предполагаемый подельник Музраева Владимир Зубков также заявил о своей непричастности к поджогу.

В суде Михаил Музраев подчеркивал, что не имел противоречий с губернатором и лично распорядился возбудить дело по факту поджога дома и покушения на жизнь чиновника и членов его семьи.

По версии защиты, у Музраева и Бочарова были доверительные, если не дружеские, отношения. Мнение губернатора на этот счет неизвестно — почти за два года судебного процесса потерпевший не посетил ни одного заседания и не был допрошен.

После оглашения приговора адвокаты заявили, что намерены обжаловать решение суда в апелляционном порядке.

Кристина Федичкина