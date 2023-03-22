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«Черный мост» взял на себя ответственность за пожар в погрануправлении ФСБ Ростова

Движение «Черный мост» заявило о своей причастности к пожару, произошедшему 16 марта в пограничном управлении ФСБ в Ростове-на-Дону. Информацию об том представители движения опубликовали в Telegram-канале «РПД “Черный мост” поддержка».

«"Черный мост" берет на себя ответственность, точнее — заявляет соавторство в выращивании хлопка в здании пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону»,— сообщают авторы канала.

Также они уточняют предполагаемое устройство, повлекшее взрыв и пожар. Якобы это было вызвано лопнувшей лампочкой от фонарика, помещенной в емкость со взрывоопасными веществами.

Как ранее писал «Ъ-Юг», в ФСБ причиной пожара назвали возгорание горюче-смазочных материалов в гараже. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что огонь разгорелся из-за несправной электрической проводки.

Telegram-канал «РПД “Черный мост” поддержка» появился в сентябре прошлого года. Авторы постов заявляют, что являются «партизанским сопротивлением».

Анастасия Назарова

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