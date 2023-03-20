ЧВК «Вагнер» разрешено захоранивать погибших на территории Горячего Ключа

Сегодня представитель Частной военная компании (ЧВК) «Вагнер» был приглашен к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, где ему сообщили, что никаких препятствий для захоронений в станице Бакинской погибших бойцов впредь не будет. Об этом ЧВК сообщила в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».

По информации оперативного штаба Краснодарского края, Вениамин Кондратьев поручил главе Горячего Ключа Сергею Белопольскому оказать все необходимое содействие в захоронении бойцов и найти оптимальное решение, которое устроит и ЧВК, и муниципалитет, и будет находиться в юридической плоскости.

Конфликт возник в минувшую субботу, когда глава Горячего Ключа в социальных сетях заявил, что жители якобы недовольны созданием крупного захоронения на территории города-курорта. Мэр Горячего Ключа подчеркнул, что он относится с уважением к памяти погибших бойцов, но «город-курорт неправильно делать местом для массового захоронения. Я уверен, что в крае достаточно муниципальных образований, которые не являются городами-курортами, для захоронения с созданием соответствующих мемориалов», – написал господин Белопольский. В ответ Евгений Пригожин опубликовал резкое обращение к чиновнику, в котором пообещал привезти тела погибших к нему домой.

Захоронение бойцов ЧВК «Вагнер» происходит в станице Бакинской, это территория города-курорта Горячий Ключ. Недалеко от этого места расположена база ЧВК, в Бакинской хоронят тех бойцов «Вагнера», у которых нет родственников. В оппозиционных пабликах регулярно публикуются отчеты гражданских активистов о том, что на кладбище появляется все больше новых могил. По неофициальным данным, именно это обстоятельство беспокоит местные власти, которые считают, что подобные сообщение вредят репутации города-курорта.

Анна Перова, Краснодар