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На Ставрополье мобилизованного солдата осудили на 5 лет за самовольный уход из части

Буденновский гарнизонный военный суд Ставропольского края приговорил военнослужащего Даниила Писцова к 5 годам колонии строго режима за самовольное оставление военной части (ст.337 ч.5 УК РФ). Информация об этом опубликована в картотеке суда.

Как уточнили «Ъ-Юг» в пресс-службе суда, 6 октября прошлого года мужчина, являясь военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, «с целью временно уклониться от прохождения военной службы, и желая отдохнуть от ее исполнения» покинул расположение военной части. Даниил Писцов отправился в ст. Смоленскую Краснодарского края, где провел время до 15 декабря 2022 года.

Он самостоятельно явился в правоохранительные органы и сообщил о своем поступке. В ходе суда обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Суд учел это в качестве смягчающего обстоятельства при вынесении решения.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Южном окружном военном суде.

Анастасия Назарова

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