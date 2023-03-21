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Начальником управления МВД РФ по Краснодару назначен Олег Казахов

В Краснодаре новым руководителем Управления МВД России по городу назначен полковник полиции Олег Казахов, сообщает пресс-служба ГУ МВД Краснодарского края.

Фото: пресс-служба ГУ МВД Краснодарского края

Фото: пресс-служба ГУ МВД Краснодарского края

Новый глава территориального управления ранее занимал пост заместителя начальника отдела полиции Краснодара. Олегу Казахову 45 лет, он уроженец Пятигорска. Обучался в Краснодарском юридическом институте МВД. Имеет 53 поощрения за службу, в том числе, медаль «За отличие в службе» 1,2,3 степени; нагрудный знак МВД России «Почетный сотрудник МВД», медаль «За укрепление международного полицейского сотрудничества» и наградное оружие «пистолет Макарова».

Анастасия Назарова

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