В Калмыкии прошла интронизация Шаджин-ламы Тендзин Чойдака

В минувшее воскресенье в Калмыкии прошла торжественная церемония интронизации нового главы буддистской общины региона Шаджин-ламы геше Тендзин Чойдака (Мутула Овьянова). Об этом сообщает пресс-служба центрального хурула региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба главы Калмыкии Бату Хасикова Фото: Пресс-служба главы Калмыкии Бату Хасикова Фото: Пресс-служба главы Калмыкии Бату Хасикова Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба главы Калмыкии Бату Хасикова Фото: Пресс-служба главы Калмыкии Бату Хасикова Фото: Пресс-служба главы Калмыкии Бату Хасикова

В мероприятии принял участие главный советник департамента внутренней политики администрации президента РФ Александр Терентьев, глава республики Бату Хасиков и другие высокопоставленные лица.

«Монашеская Сангха Калмыкии, пожелав Верховному ламе белой дороги в деле развития и укрепления буддизма в республике, в честь него провела специальный молебен», — сообщается на сайте центрального хурула.

Напомним, новый Верховный лама Калмыкии был назначен 15 февраля. Прежний глава общины Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков) покинул свой пост после признания его иноагентом.

Анастасия Назарова