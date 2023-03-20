В Калмыкии прошла интронизация Шаджин-ламы Тендзин Чойдака

В минувшее воскресенье в Калмыкии прошла торжественная церемония интронизации нового главы буддистской общины региона Шаджин-ламы геше Тендзин Чойдака (Мутула Овьянова). Об этом сообщает пресс-служба центрального хурула региона.
В мероприятии принял участие главный советник департамента внутренней политики администрации президента РФ Александр Терентьев, глава республики Бату Хасиков и другие высокопоставленные лица.
«Монашеская Сангха Калмыкии, пожелав Верховному ламе белой дороги в деле развития и укрепления буддизма в республике, в честь него провела специальный молебен», — сообщается на сайте центрального хурула.
Напомним, новый Верховный лама Калмыкии был назначен 15 февраля. Прежний глава общины Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков) покинул свой пост после признания его иноагентом.