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В Ростове открылся «Центр истинных ценностей»

В Ростове-на-Дону 20 марта d отеле «Гранд Ростов Хаятт Ридженси» состоялось открытие инновационно-технологического и креативного пространства «Центр истинных ценностей», сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Новая площадка создана как место для развития информационных технологий, дизайна, архитектуры, музыки, театра, кино, моды, изобразительного и фотоискусства. «Центр истинных ценностей» является подразделением Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства (РРАПП).

В церемонии открытия принял участие губернатор региона Василий Голубев, глава РРАПП Яна Куринова, ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова Владимир Малышев.

«Здесь особое значение приобретает защита и коммерческое использование интеллектуальной собственности, развитие креативных индустрий, их стыковка с технологическим предпринимательством и наукой», — цитирует пресс-служба правительства Ростовской области Василия Голубева.

Анастасия Назарова

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