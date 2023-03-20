В Ростове открылся «Центр истинных ценностей»

В Ростове-на-Дону 20 марта d отеле «Гранд Ростов Хаятт Ридженси» состоялось открытие инновационно-технологического и креативного пространства «Центр истинных ценностей», сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.
Новая площадка создана как место для развития информационных технологий, дизайна, архитектуры, музыки, театра, кино, моды, изобразительного и фотоискусства. «Центр истинных ценностей» является подразделением Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства (РРАПП).
В церемонии открытия принял участие губернатор региона Василий Голубев, глава РРАПП Яна Куринова, ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова Владимир Малышев.
«Здесь особое значение приобретает защита и коммерческое использование интеллектуальной собственности, развитие креативных индустрий, их стыковка с технологическим предпринимательством и наукой», — цитирует пресс-служба правительства Ростовской области Василия Голубева.