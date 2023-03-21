Главные новости за 21 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Военный комиссар по Кореновскому и Выселковскому районам Сергей Белозор рассказал, зачем людей вызывают в военкоматы.

Адвокат Олега Дерипаски рассказал «Ъ-Кубань» о сути иска бизнесмена к Марии Певчих. По его словам, миллиардер оспаривает фрагмент интервью Юрию Дудю (признан иностранным агентом) о том, что Дерипаска участвовал в залоговых аукционах и это источник его благосостояния. Защитник утверждает, что это неправда.

Кубанские поставщики риса предупредили о повышении цен на 10-30% из-за аварии на Федоровском гидроузле.

Депутат гордумы Краснодара Алексей Бердников прокомментировал «Ъ-Кубань» информацию о том, что его могут досрочно лишить полномочий из-за наличия иностранного счета. По его словам, это ипотечный счет супруги, которая родилась в Эстонии.

Эксперты оценили стоимость реновации швейной фабрики «Александрия» в 1—2 млрд руб. и не считают, что данный проект будет быстроокупаемым.

В Симферополе в результате пожара в многоквартирном доме на улице Киевской погибли женщина и ее двое детей.

Блогер-сыроед Максим Лютый заявил, что его гражданская супруга повинна в смерти сына от истощения в Сочи.

Долги владельца ТРК «Галактика» перед кредиторами составили более 10 млрд рублей.

Крупнейший кубанский производитель обуви «Брис-Босфор» признан банкротом решением Арбитражного суда Краснодарского края.

Олег Казахов стал новым начальником управления МВД России по Краснодару.

В Майкопе возбудили уголовное дело в отношении двух участковых, подозреваемых в получении взяток за предоставление похоронному бюро данных об умерших.

В Крыму ввели четыре дополнительных выходных дня — на два православных и два мусульманских праздника.

Граждане Нигерии и одной из стран ближнего зарубежья выманили у жительницы Лабинского района 750 тыс. руб. под видом известного британского музыканта Тома Оделла.

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