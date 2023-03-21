Начальником полиции Краснодара назначили Олега Казахова

Олег Казахов стал новым начальником Управления МВД России по Краснодару. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. До назначения господин Казахов занимал должность замначальника краснодарской полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

«Олег Казахов длительное время занимал руководящие должности в городском Управлении МВД и имеет достаточный профессиональный опыт»,— говорится в сообщении.

Олег Казахов родился в 1978 году в Пятигорске. Окончил Краснодарский юридический институт МВД России в 1999 году. В том же году стал участковым инспектором милиции по Центральному округу Краснодара. Должность замначальника краснодарского УМВД России занимал с 2014 года.

Ранее краснодарское Управление МВД возглавлял Дмитрий Остапенко. В марте 2023 года его назначили на должность начальника УМВД по Архангельской области.

Анастасия Донскова

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