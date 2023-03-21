Кубанские поставщики риса предупредили о повышении цен из-за аварии на Федоровском гидроузле

Из-за аварии на Федоровском гидроузле в 2022 году возникли проблемы с урожаем риса, которые могут привести к росту цен на 10-30%. Как сообщает «Ъ», производители уже предупредили торговые сети о возможном подорожании продукции.

«Лента» получила уведомления о повышении цен на 15-30% в зависимости от производителя. В сети надеются, что ситуация стабилизируется, поскольку она «не готова транслировать повышение цен на потребителя». Другой ретейлер сообщил, что два производителя планируют повысить цены на 8-19% уже с 27 марта. Источник в одной из торговых сетей заявил, что «учитывая востребованность рисовой крупы, сети как могут сдерживают рост цен на полке».

Один из производителей сообщил, что подорожание продукции может снизить спрос на российский рис. Из-за этого часть покупателей переключиться на гречневую крупу, которая остается более доступной. По данным Росстата, в феврале 2022 года рис в рознице в среднем стоил 108,8 руб. за 1 кг, а гречневая крупа — 100,1 руб. за 1 кг.

Исполнительный директор Национального рисового союза Михаил Радченко отметил, что из-за аварии на Федоровском гидроузле и поздней уборки снизилось качество риса. Это может сказаться на выработке крупы. Однако из-за запрета на экспорт риса его достаточно для внутреннего рынка, считает Михаил Радченко. Это значит, что предпосылок для увеличения оптовых цен нет.

22 апреля 2022 года на Кубани произошла авария на Федоровском гидроузле, обеспечивающем влагой большую часть рисовых полей края. Из-за этого, по данным Национального рисового союза, площадь рисовых чеков в регионе сократилась со 119 тыс. до 92 тыс. га, а валовый сбор риса - на 25%, до 650 тыс. тонн.

Татьяна Ручкина

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