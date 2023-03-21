В Адыгее возбудили дело по факту продажи участковыми данных об умерших похоронному бюро

В Адыгее возбудили уголовное дело в отношении двух участковых уполномоченных полиции в Майкопе по подозрению в получении взяток за предоставление похоронному бюро данных об умерших. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Республике Адыгея Фото: пресс-служба СУ СКР по Республике Адыгея

По данным следствия, один из подозреваемых в период с февраля 2020 года по февраль 2021 года получил взятку в размере 10 тыс. руб. за передачу данных ритуальному агентству, которое в дальнейшем намеревалось заключить договоры на оказание услуг. Средства были переданы путем безналичного перевода на карту участкового. Второй сотрудник полиции совершил аналогичные действия в период с ноября 2020 года по февраль 2021 года.

В отношении полицейских возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия). В отношении участковых проводят служебную проверку. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям представителей похоронного агентства. Расследование продолжается.

Анастасия Донскова

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