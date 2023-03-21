Военный комиссар Кореновского и Выселковского районов объяснил вызовы в военкомат

Военный комиссар по Кореновскому и Выселковскому районам Сергей Белозор рассказал, зачем людей вызывают в военкоматы. Его ответ опубликовал в своем Telegram-канале глава Кореновского района Сергей Голобородько.

«Если идет вызов в военный комиссариат, особенно граждан по призыву, то он происходит для того, чтобы мы могли установить учетные данные, провести анкетирование, оформить пропуски и уточнить состояние здоровья»,— отметил Сергей Белозор.

Он также заявил, что информация о проведении второй волны мобилизации является ложной. По его словам, «идет намеренная дезинформация».

Ранее военком Кубани объяснил, возобновление выдачи повесток военнообязанным жителям региона. По данным ведомства, это связано с «актуализацией данных учета».

Татьяна Ручкина

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