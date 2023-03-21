Кубанская обувная фабрика «Брис-Босфор» признана банкротом

Крупнейший кубанский производитель обуви «Брис-Босфор» признан банкротом решением Арбитражного суда Краснодарского края. Конкурсное производство открыто сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим назначен Петр Черепанов. Информация об этом опубликована на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Брис-Босфор» — один из ведущих производителей обуви. Предприятие выпускало продукцию более 17 лет. Объем производства достигал 18 млн пар в год. В феврале 2017 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи ООО «ВетАнна», которое входит в группу «Брис-Босфор», заключило соглашение о строительстве обувного производства в Новороссийске. Однако проект не был реализован. В сентябре в Новороссийске сотрудники ООО «ВетАнна» и ООО «Бразис-обувь» вышли на забастовку в связи с задержкой зарплаты.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Брис-Босфор» зарегистрировано в 1999 году в станице Полтавской. Производство обуви является основным видом деятельности организации. 72,26% доли в уставном капитале компании принадлежат Татьяне Лужиной, 18,06% — турецкой компании Kraliler ayakkabclk a.., 5,02% — ООО «Карлтон», 4,65% — ПАО «Совкомбанк».По итогам 2021 года выручка предприятия составила 282 млн руб., убытки — 70,7 млн руб.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram