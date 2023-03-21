При пожаре в многоэтажке Симферополя погибли мать и двое детей

В Симферполе в результате пожара в многоквартирном доме на улице Киевской, 129, погибла женщина и ее двое детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру 21 марта в 17:16. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь охватил квартиру на пятом этаже многоэтажного дома. Площадь пожара составила 2 кв.м. Горение ликвидировали в 18:05. К тушению привлекли 25 человек и 8 единиц техники.

По данным прокуратуры Крыма, по факту происшествия начали проверку по установлению причин и обстоятельств пожара.

Анастасия Донскова

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