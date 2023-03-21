Нигериец выманил у жительницы Кубани 750 тыс. рублей под видом музыканта Тома Оделла

Граждане Нигерии и одной из стран ближнего зарубежья выманили у жительницы Лабинского района 750 тыс. руб. под видом известного британского музыканта Тома Оделла. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным следствия, 27-летний нигериец и 31-летний гражданин страны из ближнего зарубежья, находясь в Москве, переписывались в мессенджере с 36-летней жительницей Лабинского района. От имени популярного певца злоумышленники просили деньги на покупку недвижимости в России якобы для их совместного проживания и разблокировку банковского счета. Женщина поверила и перевела незнакомцам деньги.

Подсудимые обвиняются по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Олег Исаев

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