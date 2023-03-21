«Александрия» уходит в «Даль»

Здание швейной фабрики «Александрия» на углу улиц Гоголя и Седина в центре Краснодара будет перестроено под офисы, галереи и заведения общепита. Реновацией исторического объекта займется проект «Даль». Швейное производство из центра города перенесено на периферию, а деньги от реализации объекта руководство компании намерено вложить в ее развитие. Сумма сделки и имя покупателя исторического наследия не разглашаются. Эксперты оценивают стоимость реновации в 1—2 млрд руб. и не считают, что данный проект будет быстроокупаемым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Внутренний двор бывшей фабрики имеет большое теневое пространство, которое будет успешно использоваться бизнесом

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Внутренний двор бывшей фабрики имеет большое теневое пространство, которое будет успешно использоваться бизнесом

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

В здании швейной фабрики «Александрия», на углу улиц Гоголя и Седина в центре Краснодара, появятся общественные пространства. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Работы по реновации исторических объектов выполнит федеральный проект практиков в сфере управления проектами территориального развития и культурного наследия «Даль», в портфолио которого ВДНХ «Торговый городок» в Рязани, обустройство набережной у Каспийского моря в Махачкале, проект развития Пушкинской набережной в Таганроге и другие.

Разработчик концепции новой «Александрии» Александр Пчелинцев сообщил, что в здании разместят офисные помещения, молодежные пространства и точки питания. Общая площадь реновации объекта — 8 тыс. кв. м. «Так как здание было перестроено в советское время, там сейчас свободная планировка. Поэтому оно подходит под разную деятельность. Внутренний двор объекта имеет большое теневое пространство, которое будет успешно использоваться бизнесом»,— подчеркивает господин Пчелинцев.

Планы по редевелопменту здания швейной фабрики в середине марта представил в соцсетях краснодарский девелопер Александр Кравченко. В связи с этим появились слухи о банкротстве АО «Александрия». В министерстве промышленной политики Краснодарского края заявили тогда, что информация о несостоятельности фабрики не соответствует действительности. «Предприятие работает и, как в целом легкая промышленность в регионе, сейчас находится на экономическом подъеме. Фабрика готовится обновлять оборудование и расширять ассортимент. Здание на углу Гоголя и Седина действительно принадлежало предприятию "Александрия". В результате проведенной реорганизации компании высвободившийся актив был реализован в полном соответствии с законом об акционерных обществах. В настоящее время производственные цеха и административные помещения находятся по адресу: ул. Павлова, 64. Работает и сеть фирменных магазинов производителя»,— сообщили в министерстве.

Как заявили «Ъ-Кубань» в АО «Александрия», попытки продать проблемный актив предпринимались годами и самой компанией, и мэрией города. Только в конце 2022 года покупатель на данный объект был найден. «В помещении на Гоголя, 82, размещалась костюмная и галстучная. Средства, вырученные от сделки, пойдут на расширение основного производства, которое находится на Павлова, 64, и закупку нового оборудования»,— рассказали в компании, не раскрывая финансовую часть сделки.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Александрия» зарегистрировано в Краснодаре в 1992 году. Руководитель — Людмила Садовская. Выручка в 2021 году — 224,3 млн руб., чистый убыток — 40,8 млн руб. Общество является дочерней компанией ООО «Юта-Люкс» (20% акций). Половина акций предприятия принадлежит руководителю «дочки» — Ольге Зиновской, остальные распределены среди сотрудников АО «Александрия».

По оценке генерального директора консалтинговой компании Macon Ильи Володько, подобного рода проекты нельзя назвать быстроокупаемыми. «Это связано с тем, что такие здания, как правило, имеют большое количество собственников. Помимо этого, приходится более тщательно обращаться с архитектурным наследием, что удорожает процесс редевелопмента и реновации»,— утверждает эксперт.

Объект культурного наследия «Швейная фабрика» (ул. Гоголя, 82) изначально строился как доходный дом. Его возведение закончили в 1912 году. Архитектурный облик был создан в стиле модерн. До 1920 года в здании базировался Кубанский союз потребителей, а также контора нефтяных промыслов. После освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков здание использовали как производственное, в частности обувные и швейные фабрики.

По словам Ильи Володько, в такого рода концепциях чаще делают фуд-моллы, но в данном случае планируется реализовать многопрофильное пространство: с общепитом, арт-пространствами, галереей, а верхние этажи, возможно, будут отданы под офисы. «Бизнес для собственников прибылен в первую очередь в долгосрочной перспективе. Минимальная сумма инвестиций составит около 1—2 млрд руб. Предположительная стоимость аренды офисных помещений будет от 1,5 до 2 тыс. за квадратный метр»,— отмечает руководитель Macon.

По мнению директора компании «Этажи-Кубань» Вадима Камалова, многое в окупаемости проекта зависит от согласованных с администрацией действий и концепции: будет ли это коммерческий проект или общественное пространство. «От этого будет зависеть доходность аренды. Доходность зависит также от предполагаемой этажности. Это важно для недвижимости в центре города, коэффициент аренды которой очень высок. На полную реновацию объектов похожего формата обычно уходит 2—2,5 года» — говорит господин Камалов.

Олег Исаев

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