В Крыму ввели дополнительные выходные на православные и мусульманские праздники

В Крыму ввели четыре дополнительных выходных дня на два православных и два мусульманских праздника. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов на заседании совета министров региона.

Дополнительные выходные будут введены 17 апреля (Пасха), 21 апреля (мусульманский праздник Ураза-байрам), 5 июня (Троица) и 30 июня (Курбан-Байрам).

«В эти дни верующие крымчане смогут посетить родных, разделить радость со своими семьями. В республике уважают духовные традиции всех народов Крыма. Межконфессиональный и межнациональный мир — важнейшая основа нашего общества»,— отметил Сергей Аксенов.

Татьяна Ручкина

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