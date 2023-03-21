СМИ: питерский блогер-сыроед Лютый винит жену в смерти сына от истощения

Блогер-сыроед Максим Лютый заявил, что его гражданская супруга повинна в смерти сына от истощения в Сочи. Об этом сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на источник.

Как отмечает издание, Максим Лютый сообщил правоохранителям, что женщина настояла на родах дома, не кормила ребенка и отказалась поставить младенца на учет в поликлинике, при этом проводя лечение ребенка от пневмонии в домашних условиях.

В настоящее время гражданская супруга блогера находится под домашним арестом на время следствия. Мать женщины заявила, что Максим Лютый трижды забирал младенца от нее, не кормил в течение суток, чтобы приучить к сыроедению, и обливал холодной водой в целях закаливания.

Месячный ребенок Максима Лютого умер в начале марта по дороге в больницу. По данным следствия, смерть младенца наступила из-за истощения. В отношении блогера возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), в отношении его супруги — по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ранее мужчина заявил о своей непричастности к гибели сына.

Анастасия Донскова

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