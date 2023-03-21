ЕС выплатил Международному уголовному суду €10 млн за «работу по Украине»

Еврокомиссия с момента ввода войск РФ на Украину выделила Международному уголовному суду (МУС) больше €10 млн «в поддержку работы по Украине», сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. ЕК до 2025 года планирует направить суду еще €3 млн. МУС ранее в марте выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дидье Рейндерс

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Дидье Рейндерс

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Международный уголовный суд основан на Римском статуте, который подписали примерно 120 государств. Юрисдикцию МУС не признают Россия, Украина, США, Китай, Израиль и многие другие страны.

«И позвольте мне заверить вас, что Евросоюз остается готов предоставлять необходимую материальную поддержку, поскольку ситуация на Украине требует адекватного ответа»,— сказал господин Рейндерс на международной конференции спонсоров МУС в Лондоне. Его слова приведены на сайте ЕС.

По словам еврокомиссара, ЕС обсуждают координацию действий и выделение дополнительной помощи офису прокурора. Кроме того, Брюссель намерен рассмотреть вопрос реформирования Римского статута, чтобы «распространить юрисдикцию МУС на преступления военной агрессии». Господин Рейндерс призвал Украину как можно скорее ратифицировать Римский статут.

МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта. Суд заявил, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл возмутительной и неприемлемой постановку вопроса об аресте господина Путина. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Москва готова вернуть вывезенных с Украины детей, когда там будут безопасные условия. СКР возбудил дело против прокурора и судей МУС.

О реакции мира на решение суда — в материале «Ъ» «Служенье МУС не терпит суеты».

Леонид Уварчев