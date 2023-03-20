Постпред Небензя назвал безопасность условием для возврата вывезенных с Украины детей

Россия готова вернуть вывезенных с Украины детей, когда там будут безопасные условия, заявил на пресс-конференции постпред РФ при ООН Василий Небензя. Этих детей перемещали в Россию, чтобы «уберечь их от опасности, которую могут представлять боевые действия», заявил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Небензя

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Василий Небензя

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Когда условия будут безопасными — конечно, почему нет?» — ответил господин Небезня на вопрос, намеревается ли Россия вернуть детей, вывезенных с территории Украины (цитата по «РИА Новости»).

Проблему детей, «привезенных насильно в Россию», постпред назвал «абсолютно раздутой», РФ планирует «в районе» 6 апреля на неформальном заседании Совбеза ООН разъяснить ситуацию.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении суда говорится, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию РФ».

Главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта заявил, что «инциденты, выявленные его офисом, включают депортацию по меньшей мере сотен детей, взятых из сиротских приютов и домов по уходу за детьми». В тот же день президент Украины Владимир Зеленский оценил число депортированных детей в более 16 тыс. Госпожа Львова-Белова 20 марта сообщила, что «на сегодняшний момент 380 детей в 19 регионах нашей страны в семьях».

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Мария Федотова