Убыток оборонного НПО превысил 2,7 млрд рублей

ПАО «НПО «Искра» раскрыло информацию о финансовых результата 2022 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», в прошлом году выручка предприятия превысила 5,533 млрд руб., в 2021 году этот показатель составил 12,435 млрд руб. При этом убыток от продажи снизился с 2,073 млрд руб. до 631,686 млн руб., а общий убыток до налогообложения с 5,19 млрд руб. до 2,8 млрд руб. Кредиторская задолженность НПО выросла с 5,15 до 7,9 млрд руб. В тоже время по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года чистый убыток компании сократился на 1,917 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ПАО «НПО “Искра”» является преемником СКБ-172 (позднее — КБмаш), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. В разное время коллектив НПО принимал участие в разработке двигателей для ракеты РТ-2, ПКР «Гранит», второй и третьей ступеней ракеты Р-39 комплекса морского базирования «Тайфун», двигателей противокорабельных ракет Brahmos, «Оникс» и «Яхонт», изделий межконтинентальных баллистических ракет морского («Булава») и наземного («Тополь-М» и «Ярс») базирования. Предприятие выпускает также продукцию для топливно-энергетического комплекса. В этом году стало известно, что «Сбербанк» открыл ПАО кредитную линию на 13, 3 млрд руб.