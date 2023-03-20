Из СИЗО под домашний арест

Суд изменил меру пресечения бывшему чиновнику из Владикавказа Сослану Бериеву, которого подозревают в мошенничестве в сфере здравоохранения Самарской области. Его перевели под домашний арест до 16 апреля. Ранее ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, Сослан Бериев инициировал создание в Самарской области ООО «СТЕХ». В частности, компания выигрывала госконтракты на поставку компьютерной техники в медицинские учреждения региона. Часть бюджетных средств могли вывести, считает ­следствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самарский районный суд изменил меру пресечения в отношении бывшего чиновника из Владикавказа Сослана Бериева — его перевели под домашний арест до 16 апреля. Следствие ходатайствовало о продлении содержания под стражей. Об этом «Ъ» сообщил адвокат господина Бериева Андрей ­Карномазов.

По словам защитника, суд руководствовался тем, что предприниматели не должны помещаться под стражу: «Поскольку следствие обвиняет его в том, что он был фактическим руководителем коммерческой организации, то его необходимо приравнивать к предпри­нимателям».

Как уточнил адвокат, по решению суда Сослану Бериеву запрещено выходить за пределы своего жилья, кроме определенных случаев: визита в больницу, выезда к следователям, в суд и прочее. Также ему запрещено пользоваться телефоном и интернетом, за исключением некоторых ­ситуаций.

Сослан Бериев был задержан по подозрению в мошенничестве в октябре прошлого года в московском аэропорту. Тогда первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). После задержания Сослана Бериева допросили, предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В середине ноября 2022 года ему продлили содержание в СИЗО.

По предварительным данным следствия, Сослан Бериев инициировал создание в Самарской области ООО «СТЕХ». В частности, компания выигрывала госконтракты на поставку компьютерной техники в медицинские учреждения региона. Часть бюджетных средств могли вывести, предполагает следствие. «Здесь есть нюанс,— отметил в беседе с «Ъ» Андрей Карномазов.— Когда следователя спросили о том, носила ли организация фиктивный характер или работы выполнялись, он ответил, что работы выполнялись. Из этого следует что организация носила не фиктивный характер. На уточняющий вопрос о том, какой объем был выполнен: больше половины или меньше, следователь затруднился ответить. В любом случае существенный объем работ был выполнен, поэтому нельзя говорить, что организация носила фиктивный характер».

Адвокат также сообщил, что у Сослана Бериева есть намерение возместить ущерб по уголовному делу. Однако они не могут этого сделать, поскольку им еще не предоставили реквизиты и не установлена сумма ущерба.

По данным Kartoteka.ru, ООО «СТЕХ» зарегистрировано в апреле 2020 года в Тольятти с уставным капиталом 10 тыс. руб. Компания занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Бенефициар и генеральный директор компании — Сергей Теляков. Он также учредитель и директор ООО «Медсмарт». Компания также занимается разработкой компьютерного программного ­обеспечения.

Сослан Бериев окончил факультет информационных технологий по специальностям «прикладная информатика (в экономике)» в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте (Государственный технологический университет) в 2007 году, а в 2008 году — юриспруденцию. По данным сайта учебного заведения, с 2010 года по настоящее время господин Бериев — начальник управления информационных технологий и связи администрации местного самоуправления Владикавказа. Однако на сайте администрации в этой должности уже значится другой человек. Также в 2019 году он был назначен советником главы Республики Северной Осетии — Алании, являлся ответственным за реализацию проектов «Бережливое правительство» и «Умный город».

Этот же университет окончил заместитель министра Самарской области — руководитель департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения Асланбек Майрамукаев. Он занял эту должность в 2019 году по приглашению прежнего главы регионального минздрава Михаила Ратманова.

Ани Айвазян