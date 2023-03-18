Путин подписал закон о прекращении гражданства Украины после подачи заявления в МВД

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому украинское гражданство россиян будет считаться прекращенным со дня подачи заявления о выходе из него в МВД. Госдума приняла этот закон 14 марта, а на следующий день его одобрил Совет федерации. Закон вступит в силу по истечении 90 дней со дня опубликования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Авторы проекта — депутаты Леонид Калашников (КПРФ), Сергей Кабышев («Справедливая Россия — За правду»), Сергей Леонов (ЛДПР) и Артем Туров («Единая Россия»).

Закон устанавливает, что украинское гражданство россиян считается прекращенным со дня подачи соответствующего заявления в МВД РФ. При этом подавший заявление не должен совершать действий, «связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины». В случае несоблюдения этого условия выход из украинского гражданства считается недействительным.

Лусине Баласян