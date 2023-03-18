Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин подписал закон о прекращении гражданства Украины после подачи заявления в МВД

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому украинское гражданство россиян будет считаться прекращенным со дня подачи заявления о выходе из него в МВД. Госдума приняла этот закон 14 марта, а на следующий день его одобрил Совет федерации. Закон вступит в силу по истечении 90 дней со дня опубликования.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Авторы проекта — депутаты Леонид Калашников (КПРФ), Сергей Кабышев («Справедливая Россия — За правду»), Сергей Леонов (ЛДПР) и Артем Туров («Единая Россия»).

Закон устанавливает, что украинское гражданство россиян считается прекращенным со дня подачи соответствующего заявления в МВД РФ. При этом подавший заявление не должен совершать действий, «связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины». В случае несоблюдения этого условия выход из украинского гражданства считается недействительным.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...