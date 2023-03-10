У кредитов разошлись ставки

В январе разница между средневзвешенной ставкой по кредитам наличными и фактической (полной стоимостью кредита — ПСК) достигла максимума за несколько лет. Причем если ПСК с середины прошлого года держится на уровне около 19% годовых, то средневзвешенная ставка (заявленная) снижается, составив в январе 13%. Эксперты полагают, что банки закладывают в ПСК страховки и другие дополнительные услуги, которые стали активнее внедрять в условиях снижения кредитоспособности населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в январе 2023 года разница между средневзвешенной ставкой по кредитам наличными и ПСК составила 6 процентных пунктов — максимум с начала 2020 года. Так, по итогам января ПСК составила 19%, на этом уровне она держится уже с октября 2022 года. При этом средневзвешенная ставка по итогам первого месяца года опустилась до 13%. Ее уровень снижается, согласно данным ОКБ, с июля прошлого года — 20%.

По итогам февраля физлицам было выдано кредитов на сумму 995 млрд руб. Это все еще ниже показателей прошлого года (на 9%), но в месячном сравнении рост по итогам месяца составил 22,5%. Рост по сравнению с январем показал и сегмент кредитов наличными — на 8%, до 456,2 млрд руб. в денежном выражении и на 5%, до 2,26 млн штук в количественном.

Опрошенные “Ъ” банкиры разницу между фактической и заявленной ставками комментировать отказались. Дельта между ПСК и номинальной ставкой сейчас выходит на плато, на котором может продержаться достаточно долго — месяцы, если не весь 2023 год, полагает управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Вероятно, наибольшее влияние на формирование этой разницы оказывают страховки, к оформлению которых банки мотивируют заемщиков еще активнее, чем раньше, в условиях роста среднего уровня кредитного риска»,— поясняет эксперт. «В условиях низкой кредитоспособности населения многие банки развивают смежные с кредитами продукты, подразумевающие дополнительные платежи и расходы по обслуживанию кредита, в частности, предлагают услугу снижение ставки за фиксированную плату»,— подтверждает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

Впрочем, значительную часть непроцентных платежей по кредиту банк фактически получает в момент выдачи, замечает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Так что нельзя однозначно утверждать, что спред между ставкой и ПСК является таргетируемым банками показателем, полагает он. Снижение же эффективной ставки в конце прошлого — начале этого года может объясняться и ограничениями, накладываемыми регулятором на выдачу кредитов в высокорискованных сегментах, напоминает господин Пивень (см. “Ъ” от 8 февраля).

Эксперты уверены, что сокращения разницы между реальной и номинальной ставкой в сегменте кредитов наличными ждать не стоит. «Банки будут консервативно подходить к оценке риска, закладывая потенциальные потери в полную стоимость кредита»,— отмечает Константин Бородулин. «Для снижения нужна устойчиво положительная динамика реальных доходов населения, оптимизация его долговой нагрузки и, как следствие, повышение оборачиваемости банковских розничных кредитных портфелей. Для снижения ПСК в целом также требуется большая определенность ДКП на среднесрочном горизонте и снижение проинфляционных ожиданий»,— полагает господин Беликов.

Еще одним трендом последних месяцев в сегменте кредитов наличными стало сокращение среднего срока, следует из материалов ОКБ. Так, с декабря 2022 года средний срок кредита наличными находится на уровне 38 месяцев. Для сравнения: в январе 2022 года этот показатель составлял 41 месяц. Если сокращение сроков кредитования продолжится, подчеркивает Юрий Беликов, это «будет сигнализировать о дефиците долгосрочного и устойчивого фондирования банков, а также о неопределенности ожиданий относительно среднесрочной динамики рыночных процентных ставок».

Полина Трифонова