Министр инфраструктуры Украины: продление зерновой сделки только на 60 дней противоречит соглашению

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отреагировал на решение России продлить зерновую сделку на 60 дней. Соглашение предусматривает автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Киев считает позицию Москвы противоречащей сделке.

Зерновая сделка была согласована Россией, Украиной, Турцией и ООН в июле 2022 года. Она предполагает открытие портов Украины для вывоза зерна и снятие препятствий для экспорта российских удобрений и продовольствия.

«Соглашение о черноморской зерновой инициативе предусматривает продление как минимум на 120 дней, поэтому позиция России о продлении соглашения только на 60 дней противоречит документу, подписанному Турцией и ООН»,— написал господин Кубраков в Twitter.

По словам министра, Киев ожидает реакцию Турции и ООН. В ООН уже сообщили, что «приняли к сведению сделанное сегодня РФ заявление о продлении черноморской зерновой инициативы на 60 дней» (цитата по «Интерфаксу»).

О решении России по зерновой сделке сообщил накануне, 13 марта, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Москва выступает за «пакетный характер» стамбульских договоренностей и обещает в следующий раз исходить из того, будет ли разблокирован экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Подробнее — в материале «Ъ» «И какого зерна, спрашивается».

Леонид Уварчев