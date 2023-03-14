Главные новости к утру 14 марта

Председатель совета директоров «Роснефти» и бывший топ-менеджер Qatar Energy Тайеб Бельмахди покинет должность, узнал «Ъ». Он возглавил совет летом 2022 года после ухода с поста бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Подробнее

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что решение РФ о продлении зерновой сделки только на 60 дней противоречит соглашению. Киев ожидает реакции ООН и Турции. О сделке

Президент Украины Владимир Зеленский считает бои в Донбассе решающими для будущего Украины.

В Киеве сомневаются в готовности к наступлению из-за снижения качества войск, узнала The Washington Post. Утверждается, что это связано с потерями среди опытных бойцов и офицеров и с дефицитом вооружения. В Вашингтоне ожидают, что наступление может произойти в конце апреле или начале мая.

Российский владелец мастер-франшизы сети пиццерий Papa John`s определился со стратегией развития бизнеса, узнал «Ъ». Компания может продолжить работу отдельно от американского холдинга, обновив концепцию и бренд. О планах

Министр экономики Сербии Раде Баста выступил за введение санкций против России. Он назвал отказ от ограничений невыносимым из-за давления.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что его организация уже в этом году сможет объявить о завершении пандемии COVID-19. По его мнению, сейчас мир находится в лучшем положении, «чем когда-либо во время пандемии».

Банки Кубы начали принимать карты «Мир». Расплачиваться ими пока нельзя.

Австралия закупит до пяти американских атомных подлодок. Канберра также намерена построить свою подлодку по британскому проекту с использованием австралийских и американских технологий. Кроме того, в Австралии с 2027 года будут размещаться подлодки военно-морских сил США и Великобритании.

Китай возобновит выдачу всех типов виз иностранцам с 15 марта.

В России растет число обращений за гарантийным ремонтом малой бытовой техники, выяснил «Ъ». Как полагают участники рынка, это связано с уходом качественных иностранных брендов и ростом продаж отечественных и китайских продуктов. Подробнее

Россиянин Алексей Сарана победил в заключительном для РФ чемпионате Европы по шахматам. С 2024 года Россия будет выступать в чемпионате Азии.

О предстоящих 14 марта важнейших событиях — в анонсах «Ъ».