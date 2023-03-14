Главные анонсы 14 марта

Президент России Владимир Путин будет работать в Бурятии, где проведет совещание о развитии дальневосточных городов и побывает на Улан-Удэнском авиационном заводе.

В Москве пройдет пленарное заседание Государственной Думы РФ. На заседании планируется рассмотреть в первом чтении законопроект о праве командиров воинских частей в период военного времени применять к совершившим грубые дисциплинарные проступки прапорщикам, сержантам, мичманам дисциплинарный арест без судебного решения.

В Москве состоится открытие Учредительного конгресса Международного движения русофилов (МДР), в котором примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Нью-Йорке (США) запланировано созванное по инициативе России заседание Совета Безопасности ООН по теме русофобии как фактора, препятствующему решению украинского кризиса.

В Самаре в Волжском районном суде состоится предварительное заседание по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба».

В Лейпциге (Германия) Федеральный административный суд ФРГ примет решение по иску компании «Роснефть», которая оспаривает передачу ее германских активов под внешнее управление.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку.

В Индии начнется деловая миссия российских экспортеров продовольствия.

В Берлине пройдут переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В Ростове-на-Дону в Южном окружном военном суде пройдет слушание по существу уголовного дела в отношении украинского военного Антона Чередника, который, по версии следствия, расстрелял в Мариуполе гражданского за якобы неправильно произнесенную фразу на украинском языке.