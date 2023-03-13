Главные новости за 13 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Бизнесмен Олег Дерипаска оспорил определение Усть-Лабинского районного суда о передаче гражданского дела против экс-банкира Олега Тинькова в Арбитражный суд Московской области. Рассмотрение дела состоится 6 апреля в Усть-Лабинске.

Школьный директор из Горячего Ключа пожаловалась Бастрыкину на якобы сфабрикованное против нее уголовное дело о взятке.

Черноморо-Азовское управление Росприроднадзора направило в адрес владельца сухогруза Rio, севшего на мель между Новороссийском и Геленджиком, требование о возмещении вреда Черному морю в размере 647,6 млн руб.

Молдавский комбинат по производству вин «Крикова» и житель Москвы Омар Курбанов пытаются оспорить сделку по продаже имущества АО «Адлерский винзавод» жителю Адлера за 13 млн руб. Они заявляют, что сделка состоялась без их согласия, а ее стоимость сильно занижена.

Росморпорт заявил, что реализация проекта зернового терминала в Новороссийске может быть перенесена на один-два года. Один из главных факторов — смена поставщиков оборудования из-за санкций.

С середины февраля число заболевших корью в Краснодарском крае увеличилось до 19 человек.

Депутаты Госдумы от Краснодарского края внесли на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект, защищающий единственное жилье граждан в ходе их банкротства.

В Краснодаре двое мужчин устроили потасовку из-за громкой музыки, доносившейся из автомобиля одного из участников драки.

Власти Краснодара заявили о намерении добиваться расторжения муниципального контракта на изготовление 10 кузовов для троллейбусов стоимостью 140 млн руб. в Верховном суде.

Корпорация «Туризм.РФ» объявила тендер на разработку проекта будущего Всероссийского пляжного семейного курорта «Новая Анапа». Стоимость проектных работ составит 115 млн руб.

Бывший глава полиции Краснодара Дмитрий Остапенко официально возглавил УМВД по Архангельской области.

Президент Владимир Путин может приехать на празднование девятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Доходы Кубани от средств курортного сбора в 2022 году увеличились в 4,5 раза в сравнении с показателями 2021 года и составили 747 млн руб.

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