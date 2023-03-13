В Краснодаре произошла потасовка из-за громкой музыки

В Краснодаре двое мужчин устроили потасовку из-за громкой музыки, доносившейся из автомобиля одного из участников драки. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Краснодарского края.

По данным ведомства, инцидент произошел поздней ночью на улице Сормовской у одной из гостиниц. В ходе разбирательства выяснилось, что 36-летний водитель легкового авто подъехал к гостинице, включив в машине громкую музыку. Звуки разбудили одного из постояльцев, который вышел на улицу и сделал мужчине замечание. В ответ водитель авто стал вести себя агрессивно, после чего началась драка.

Администратор отеля нажала тревожную кнопку и вызвала сотрудников вневедомственной охраны. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали водителя автомобиля.

Анастасия Донскова

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