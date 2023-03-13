Молдавский производитель вина оспаривает продажу имущества Адлерского винзавода

Молдавский комбинат по производству вин «Крикова» и житель Москвы Омар Курбанов пытаются оспорить сделку по продаже имущества АО «Адлерский винзавод» жителю Адлера за 13 млн руб. Они заявляют, что сделка состоялась без их согласия, а ее стоимость сильно занижена, сообщает «Ъ-Юг».

10 апреля Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд рассмотрит жалобу комбината «Крикова» и Омара Курбанова, владеющими 100% акций винзавода, на отказ Арбитражного суда Краснодарского края аннулировать сделку с имуществом завода. Речь идет о расположенных на улице Гастелло 15 производственных, административных и складских зданиях и участке площадью 2,6 га, кадастровая стоимость которого составляет 558 млн руб.

В 2020 году тогдашний директор завода Гаджи Улаев заключил договор купли-продажи с жителем Сочи Антраником Яланузяном, в собственность которого перешло указанное имущество. После этого его продали Эдуарду Пашяну, а затем — ООО «Гастелло», специализирующемуся на сдаче имущества в аренду. Его учредителем является житель Сочи Эдуард Ярцев. Акционеры «Адлерского винзавода» заявляют, что Улаев якобы продал актив без их ведома и по явно заниженной цене.

В Арбитражном суде Краснодарского края покупатель Антраник Яланузян сообщил, что реальная цена сделки была намного выше, чем было указано в договоре. Он заявил, что есть расписка, которая подтверждает, что Омар Курбанов получил значительные средства наличными.

Суд не принял довод о продаже актива без ведома акционеров, сославшись на протокол их собрания с одобрением сделки. Поскольку акционеры ранее не заявляли о подделке протокола, суд посчитал их утверждения безосновательными и отказал в аннулировании сделки.

Директор юридического департамента, партнер Центра по работе с проблемными активами Константин Богородицкий считает, что в решении АСКК нет выводов о заключении сделки на невыгодных для винзавода условиях. Однако на это обстоятельство может обратить внимание апелляционный суд, поскольку передача части денег наличными могла стать средством ухода от налогов или обогащения господина Курбанова за счет комбината «Крикова».

Завод по производству вина в Адлере появился в 1963 году как структура Министерства пищевой промышленности Молдавской ССР. В 1998 году учредителем предприятия стал кишиневский комбинат по производству вин «Крикова», но через пять лет завод перестал работать. После этого была проведена его реконструкция за 150 млн руб., и в 2014 году его вновь запустили. Сейчас предприятие не работает, в Арбитражный суд Москвы подано заявление о его банкротстве.

Татьяна Ручкина

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