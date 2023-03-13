Росморпорт прогнозирует перенос сроков сдачи проекта зернового терминала в Новороссийске

Росморпорт заявил, что реализация проекта зернового терминала в Новороссийске может быть перенесена на один-два года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления инвестиций и стратегического развития ФГУП «Росморпорт» Андрея Болдорева.

Он отметил, что также может быть перенесена сдача объектов «Новотранс» в Усть-Луге и «ВаниноТрансУголь». Еще несколько проектов остаются под вопросом.

По словам представителя компании, перенос сроков связан с разными факторами. Однако главным из них является смена поставщиков оборудования. В некоторых случаях речь идет о смене проектных решений или изменениях проектной документации.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram