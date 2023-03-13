В Крыму ждут приезда Владимира Путина на годовщину воссоединения Крыма с Россией

Президент Владимир Путин может приехать на празднование девятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает «РИА Новости Крым».

По данным издания, на следующей неделе президент отправится в командировку в один из регионов РФ.

«Так как на следующей неделе исполняется девять лет с момента воссоединения России и Крыма, логично предположить, что будут и события, связанные с этой датой. В рабочем плане президента оперативное совещание с членами Совета безопасности»,— говорится в сообщении.

Сообщается, что в рабочем графике господина Путина на следующую неделю есть международные контакты.

Анастасия Донскова

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