Росприроднадзор требует с владельца сухогруза Rio 647 млн рублей за загрязнение моря

Черноморо-Азовское управление Росприроднадзора направило в адрес владельца сухогруза Rio, севшего на мель между Новороссийском и Геленджиком, требование о возмещении вреда Черному морю в размере 647,6 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

Шторм выбросил судно под флагом Того на отмель в декабре 2018 года. Капитан морского порта Новороссийск подписал распоряжение об удалении Rio с указанной территории в декабре прошлого года.

По итогам работы выездной комиссии в Росприроднадзоре обозначили сухогруз «отходом», причиняющим вред экосистеме Черного моря, и рассчитали сумму, сопоставимую с причиненным ущербом.

«Материалы выездного обследования направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела», — говорится в сообщении.

Летом 2022 года сухогруз включили в список затонувшего имущества, обязательного к удалению. В ноябре того же года очевидцы сообщили в соцсетях, что судно распиливали на части с помощью спецтехники.

Анастасия Донскова

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