В Краснодарском крае число заболевших корью выросло до 19

С середины февраля число заболевших корью в Краснодарском крае увеличилось с 12 до 19 человек. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала руководитель краевого управления Роспотребнадзора Мария Потемкина. Заболеваемость регистрировалась на территории Краснодара, Анапы и Сочи.

«На территории Краснодарского края зарегистрированы единичные спорадические случаи заболевания корью. С начала года на территории края зарегистрировано 19 случаев заболевания корью среди непривитого детского и взрослого населения», – сообщила главный санитарный врач.

По ее словам, по всем фактам проведен полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. Госпожа Потемкина также отметила, что самой надежной защитой от кори является вакцинация.

«Вакцинироваться от кори могут дети и взрослые, не привитые ранее, не болевшие корью (или не имеющие сведений о перенесенной болезни или прививках). Плановая вакцинация проводится двукратно с интервалом не менее трех месяцев между прививками. Прививка обеспечивает человеку защиту от кори на достаточно длительный промежуток времени – в среднем на 20-25 лет. При контакте с больным корью людям, которые не болели корью ранее, не прививались, прививались однократно, не имеют данных о прививках против кори показана экстренная вакцинация по эпидемическим показаниям. Ревакцинироваться нужно всем взрослым и детям через 10 лет, если при лабораторном исследовании напряженности иммунитета у них не выявляются антитела к вирусу кори (IgG к вирусу кори). Исключением являются беременные. Поэтому беременным, не имеющим иммунитета к кори назначается иммуноглобулин человека нормальный», – разъяснила глава регионального управления Роспотребнадзора.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности. Характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнистой сыпью на коже.

Наталья Решетняк

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